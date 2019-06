Oud-medewerkers Shell niet bij rechtszaak

Vier van omkoping verdachte oud-werknemers van olie- en gasreus Shell verschijnen niet in de rechtbank in Milaan om zich te verdedigen tegen beschuldigingen van grootschalige corruptie in Nigeria. Dat bevestigde een woordvoerder van het olie- en gasbedrijf, na berichtgeving van NRC.

Het betreft onder meer twee voormalig hoge bestuurders. Volgens de woordvoerder maken de oud-werknemers met hun eigen juristen hun eigen afweging om er niet te zijn.

Volgens NRC zal Shell zelf ook niet in de rechtbank verschijnen. Wel zal een expert volgens de krant de fiscale voordelen die Shell kreeg verdedigen. De zegsman weerspreekt dat Shell niet naar de rechtbank gaat. “We gaan met getuigen en deskundigen”, zo benadrukt hij.