‘Autoverzekering jongeren twee keer zo duur’

Jongeren zijn bijna twee keer zo veel kwijt aan een autoverzekering als de gemiddelde Nederlandse automobilist. Volgens vergelijkingssite Geld.nl komt dit omdat beginnende bestuurders weinig of geen schadevrije jaren hebben opgebouwd. Bij weinig ervaring op de weg is de kans op schade groter, is de gedachte hierachter.

Uit gegevens van 25.000 respondenten die op de website een vergelijking maakten, maakt Geld.nl op dat automobilisten tot 21 jaar gemiddeld 2007 euro per jaar aan premie betalen. Het gemiddelde over alle bestuurders ligt op 944 euro per jaar. Automobilisten tussen de 21 en 25 jaar zijn iets goedkoper uit dan de allerjongsten, aldus Geld.nl. Zij betalen door de bank genomen 1371 euro per jaar aan premie voor hun autoverzekering. Vanaf 25 jaar betalen automobilisten met gemiddeld 928 euro per jaar veel minder premie.