‘Apple onderzoekt verplaatsing productie’

Apple heeft zijn belangrijkste toeleveranciers gevraagd te onderzoeken wat de kosten zouden zijn van het verplaatsen van de productie vanuit China naar plekken in Zuidoost-Azië. Het zou gaan om het overhevelen van 15 tot 30 procent van de productiecapaciteit, schrijft het Japanse zakenblad Nikkei Asian Review.

De iPhonemaker bereidt zich voor op een fikse herstructurering van zijn productieketen vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Het bedrijf uit Californië zou van mening zijn dat zo zwaar leunen op productie in China te veel risico’s met zich meebrengt, zelfs als het handelsconflict wordt opgelost.

De VS en China hebben elkaar al met importheffingen op meerdere productcategorieën om de oren geslagen. De Amerikanen zouden nu overwegen tarieven in te stellen op nog eens 300 miljard dollar aan Chinese goederen. Apple wil ongeacht of die maatregel doorgaat nu sowieso zijn productie spreiden over meer landen.