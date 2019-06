Kabinet voorstander van belasting op kerosine

Het kabinet is voorstander van een heffing op kerosine op vluchten binnen Europa. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) zegt in NRC deze accijns op de Europese agenda te willen zetten. Zo’n belasting zou volgens recent onderzoek de CO2-uitstoot met 11 procent verminderen en niet leiden tot onherstelbare schade aan de economie.

Sinds 2003 is een accijns op vliegtuigbenzine mogelijk, maar geen enkele lidstaat van de EU heeft dat tot dusver ingevoerd. In de Verenigde Staten, Australië en Japan wordt kerosine al wel belast. België liet onlangs weten ook voorstander te zijn van een belasting op kerosine. Maar binnen de EU is de steun niet erg breed.

Naast een heffing op kerosine heeft het kabinet al aangekondigd vanaf 2021 een nationale belasting op vliegen in te voeren, tenzij er een Europese vliegtaks komt. Dat is afgesproken in het regeerakkoord. Het gaat dan om een heffing van 7 euro per ticket voor alle bestemmingen. Meerdere EU-landen hebben al zo’n vliegtaks.

De komende twee dagen organiseert Nederland een internationale CO2-conferentie waar zowel de belasting op kerosine als de vliegtaks ook aan de orde komt.