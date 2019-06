Kleine winsten op Europese beurzen

De Europese aandelenbeurzen lieten vrijdag kleine koerswinsten zien. Beleggers keken vooral uit naar de ontmoeting tussen president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping tijdens de G20-top volgende week. Daarnaast bleef de blik gericht op de politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 564,41 punten. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 778,74 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen dikten tot 0,5 procent aan.

The New York Times meldde op basis van officiƫle bronnen in het Witte Huis dat de Amerikanen donderdag al in aanvalspositie waren om doelen in Iran aan te vallen, maar dat het Witte Huis de militaire actie besloot in te trekken. De aanval zou een vergelding zijn voor het neerhalen van een Amerikaanse militaire drone door Iran eerder deze week.

Koplopers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren de verzekeraars ASR, Aegon en NN Group met winsten van meer dan 1 procent. Informatieleverancier RELX en telecomconcern KPN sloten de rij met minnen van 1 en 0,8 procent.

Sterkste stijger in de MidKap was metalenspecialist AMG met een plus van ruim 2 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM profiteerde van een adviesverhoging door Deutsche Bank en won 1 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI kampten met een omzetalarm van het Britse chipbedrijf IQE (min 25 procent) en behoorden tot de grootste dalers met verliezen van 1,3 en 1,1 procent.

Snellaadstationuitbater Fastned maakte zijn debuut op het Damrak en noteerde op 30 euro. Vooralsnog kan alleen in zogeheten depository receipts, ofwel ontvangstbewijzen voor aandelen, worden gehandeld. Het bedrijf stelde de uitgifte van nieuwe aandelen uit vanwege de toegenomen onzekerheid over het overheidsbeleid met betrekking tot fiscale prikkels voor elektrisch rijden in Nederland.

De euro was 1,1301 dollar waard, tegen 1,1275 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog na de sterke stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 57,20 dollar. Brentolie klom 0,5 procent in prijs tot 64,79 dollar per vat.