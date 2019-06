‘Twee derde Europeanen wil van diesel af’

Een kleine twee derde van de Europese autobezitters ziet de aankoop van een dieselauto niet meer zitten. Dat meldt het Europese autoadvertentieplatform AutoScout24 op basis van een onderzoek onder ruim 7000 mensen in zeven Europese landen. De Nederlander is vergeleken met zijn Europese buren het minst geneigd om geld aan een dieselauto uit te geven: ruim 80 procent wil dat niet.

De Italianen, Belgen en Duitsers volgen na de Nederlanders in hun tanende interesse voor een dieselauto. Oostenrijkers zijn de enigen die in meerderheid nog steeds een dieselauto overwegen te kopen. Verder laat de enquête zien dat een benzineauto de meest populaire keuze is in Nederland, Duitsland, België en Oostenrijk. Italianen, Spanjaarden en Fransen geven de voorkeur aan een hybride voertuig.

Meer dan een derde van de Europeanen geeft aan interesse te hebben om een elektrische auto te kopen. Hier zijn Spanjaarden de grootste voorstanders van, gevolgd door Italianen. In Nederland wil 41 procent van de autobezitters een elektrisch voertuig.