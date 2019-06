‘Airbus sluit in opspraak geraakte dochter’

Airbus sluit dochteronderneming GPT Special Project Management aan het einde van het jaar. Dat schrijft de Britse krant The Guardian dat het jaarverslag van dat in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijf inzag. GPT wordt al jaren onderzocht omdat het bedrijf miljoenen ponden aan smeergeld zou hebben betaald om een militair contract met Saudi-Arabië in de wacht te slepen.

Als GPT de deuren sluit, kan het bedrijf niet meer vervolgd worden wegens omkoping. Wel kunnen individuele werknemers van het bedrijf nog voor de rechter worden gebracht. Britse organisaties die tegen corruptie strijden beschuldigen de overheid ervan de zaak te lang te hebben opgehouden. De Britse attorney-general, een functie vergelijkbaar met die van procureur-generaal in Nederland, moet een beslissing nemen over vervolging. Hij heeft de zaak echter al een jaar in beraad.

GPT had jarenlang maar één contract, met de Britse Defensie. De Britten hebben die deal echter opgezegd en GPT geeft nu aan geen nieuwe contracten meer te willen binnenhalen.