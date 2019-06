Trump: VS hebben renteverlaging nodig

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich wederom negatief uitgelaten over het beleid van de koepel van centrale banken in de VS. Volgens Trump heeft het land renteverlagingen en andere maatregelen nodig om de economie en de inflatie aan te jagen, maar de Federal Reserve geeft volgens hem niet thuis.

Volgens Trump zijn de rentes in de VS de laatste tijd te snel verhoogd. Daarmee spelen de VS andere economische machtsblokken in de kaart. Hij benadrukte dat de aandelenbeurzen staan voor de beste juni-maand ooit, ondanks het beleid van de Fed. “Wat als de Fed het juiste beleid had gevoerd. Dan waren de aandelenkoersen nog hoger, net als de economische groei”, aldus Trump via Twitter.

Het is zeker niet voor het eerst dat Trump uithaalt haar de Fed. Hij sprak eerder de verwachting uit dat de bankenkoepel overstag zal gaan.