‘Amsterdam buiten top 50 van duurste steden’

Amsterdam staat niet meer in de lijst van 50 duurste steden ter wereld. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van adviesbureau Mercer. De Nederlandse hoofdstad neemt op de ranglijst van duurste steden momenteel de 58e plek in.

Vorig jaar stond de stad nog precies op de vijftigste plek. Amsterdam is niet de enige Europese stad die op de ranglijst omlaag is gegaan. Dat gebeurde ook met Milaan (45), Parijs (47), Oslo (61), Berlijn (81) en Madrid (82). Slechts één Europese stad bevindt zich in de top tien. Dat is het Zwitserse Zürich dat twee plaatsen zakte ten opzichte van vorig jaar en op de vijfde positie staat.

De sterke Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta is de oorzaak dat Europese steden op de ranglijst zakken, ondanks gematigde prijsstijgingen in de landen. “Hierdoor zien we dit jaar een dalende trend, als het aankomt op dure Europese steden om te wonen. Een mogelijke kans dus voor grote bedrijven. Zij kunnen goedkoper uit zijn als ze hun medewerkers vestigen in Europese steden, in plaats van wereldsteden in Azië”, aldus Mercer.

Aziatische steden zijn het best vertegenwoordigd op de durestedenranglijst. Hongkong voert de lijst dit jaar opnieuw aan. Hiermee blijft de stad voor expats de duurste ter wereld om te wonen, gevolgd door Tokio en Singapore. Seoul, Shanghai, Peking en Shenzhen staan ook in de top tien.

Een opvallende nieuwkomer in de top tien is Asjchabad in Turkmenistan. Deze stad schiet, vanaf de 43ste positie, naar de 7e positie. Dat komt door de stijging van de munt, de Turkmeense manat. “Deze wordt namelijk tegen een vaste koers uitgewisseld met de Amerikaanse dollar, die op zijn beurt weer flink is gestegen”, zo constateert Mercer. Wie zo min mogelijk wil uitgeven aan het dagelijkse leven, moet zich overigens vestigen in het Tunesische Tunis.