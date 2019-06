Nieuw probleem ontdekt bij Boeing 737 MAX

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft een nieuw potentieel risico geïdentificeerd die vliegtuigmaker Boeing moet oplossen voordat de toestellen van het type 737 MAX weer de lucht in mogen. Dat heeft de FAA aan persbureau Reuters laten weten, zonder daarbij het exacte probleem te benoemen.

Het euvel kwam naar verluidt vorige week tijdens een test in een simulator aan het licht, zo meldden bronnen. Als gevolg van de ontdekking zit een snelle certificeringstest van een toestel er op korte termijn niet in. De 737 MAX-toestellen worden om veiligheidsredenen wereldwijd aan de grond gehouden.

Boeing liet in een verklaring weten dat het nauw samenwerkt met de FAA om potentiële risico’s aan het licht te brengen en op te lossen en dat daar onlangs sprake van was. Ook Boeing liet zich niet uit over details.