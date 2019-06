Beurzen wachten op G20-top

De meeste Europese aandelenbeurzen gingen donderdag licht vooruit. De beurshandel stond opnieuw in het teken van de G20-top, die vrijdag begint in Japan. Beleggers hopen dat president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping de vastgelopen handelsgesprekken kunnen vlottrekken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent in de plus op 559,51 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 780,06 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,2 procent. De Duitse DAX won 0,6 procent.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen op het Damrak was verzekeraar Aegon met een winst van 3 procent. Staalconcern ArcelorMittal profiteerde van de hoop op een handelsakkoord en volgde met een plus van 2,1 procent. Bierbrouwer Heineken en tankopslagbedrijf Vopak sloten de rij met verliezen van 1,1 procent.

In de MidKap voerde metalenspecialist AMG de stijgers aan met een plus van 3,5 procent. Grootste daler was toeleverancier aan apotheken Fagron met een min van 0,6 procent, na een principe-schikking met de Amerikaanse justitie in een onderzoek naar de prijsstelling van farmaceutische producten. Als onderdeel van de schikking moet Fagron 22,3 miljoen dollar betalen.

Op de lokale markt klom biotechnoloog Vivoryon 2,4 procent. Het voormalige Probiodrug gaat samen met de Universiteit van Kiel onderzoek doen en innovatieve medicijnen ontwikkelen voor het behandelen van kanker met immunotherapie.

In Stockholm kreeg Hennes & Mauritz (H&M) er ruim 9 procent bij. De Zweedse kledingketen boekte in het tweede kwartaal iets minder winst dan verwacht. De verkoop van de zomercollectie is volgens H&M echter goed van start gegaan.

Bayer steeg 7,8 procent in Frankfurt. Het Duitse chemieconcern heeft een externe advocaat aangetrokken om het bestuur te adviseren en een comité opgericht om een oplossing te vinden voor de rechtszaken rond onkruidverdelger Roundup, die kanker zou veroorzaken.

De euro noteerde op 1,1370 dollar, tegen 1,1385 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 59,02 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent in prijs tot 66,05 dollar per vat.