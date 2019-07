Industrie Nederland gaat door lastige periode

De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie kende in juni de zwakste groei in zes jaar. Volgens de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (NEVI) was er voor het eerst in al die jaren sprake van een daling van het aantal nieuwe orders. Ook de voorraad ingekochte materialen bij bedrijven liep terug.

De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid in de sector meet, daalde van 52,2 in mei naar 50,7 in de zesde maand van het jaar. Een cijfer boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp.

De werkgelegenheid bleef toenemen, maar wel in de geringste mate in jaren. “Bedrijven hebben hun productie grotendeels op peil kunnen houden door het wegwerken van achterstanden”, zegt professor Bart Vos. Hij is hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg.

De cijfers wijzen ook op hoop dat het binnenkort weer wat beter gaat. De verwachtingen voor de toekomstige productie stegen naar het hoogste niveau in vijf maanden. “Bedrijven hebben kennelijk weer een zonnigere kijk op de productieomvang voor komend jaar”, aldus Vos. Factoren die genoemd worden ter verklaring van dit optimisme zijn nieuwe producten, grotere budgetten en een opleving van de export.