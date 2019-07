‘Niet alle ondernemers voorbereid op brexit’

Nederlandse ondernemers bereiden zich steeds beter voor op de brexit, maar er is nog altijd een groep die zegt niet voorbereid te zijn. Dat meldt de Kamer van Koophandel op basis van een rondvraag bij ruim 200 ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk.

Ongeveer drie op de tien ondervraagden gaven aan ‘goed’ voorbereid te zijn en dik de helft is naar eigen zeggen ‘enigszins’ voorbereid. De cijfers zien er beter uit dan voorgaande kwartalen. Toch zei 14 procent nog geen voorbereidingen te hebben getroffen.

De Kamer van Koophandel adviseert die laatste groep zich alsnog te laten informeren via de daarvoor bestaande loketten, het brexitloket.nl en hulpbijbrexit.nl. Daar staan veel tips. Zo is het verstandig rekening te houden met veranderende prijzen of eisen voor producten. Een oplossing voor kleine importeurs kan zijn om nu alvast hun voorraad te vergroten.

Dik een kwart van de ondernemers maakt zich druk over de gevolgen van de brexit voor hun bedrijf, aldus het onderzoek. Een vergelijkbaar percentage is nu bovendien meer met de brexit bezig dan een half jaar geleden. Bijna vier op de vijf houden de ontwikkelingen rondom het Britse vertrek uit de Europese Unie in de gaten. Het uitstel dat de EU de Britten heeft gegeven duurt tot en met 31 oktober.