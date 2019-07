Rabobank krijgt boete in Zwitserland

Rabobank heeft een boete van omgerekend 350.000 euro gekregen in Zwitserland. De Zwitserse toezichthouder ComCo heeft de straf opgelegd in verband met een onderzoek naar gesjoemel bij de handel in bepaalde rentederivaten. Daarbij speelde ook het internationale rentetarief Libor een rol.

De Zwitserse autoriteiten begonnen hun onderzoek in 2012 en eind 2016 werden al straffen opgelegd. Ook het Britse Lloyds krijgt nu een boete. Die bank moet omgerekend een kleine 265.000 euro neertellen. Er lopen nog onderzoeken naar branchegenoten UBS, HSBC en brokers ICAP, RP Martin en Tullett Prebon.

Het Libortarief, dat banken gebruiken voor onderlinge transacties, geldt als maatstaf voor de rente op allerlei transacties. Een paar jaar geleden bleek al dat handelaren daar jarenlang mee hebben gesjoemeld.

Rabobank zelf werd in 2013 al flink bestraft door toezichthouders in meerdere landen vanwege betrokkenheid bij het zogeheten Liborschandaal. De bank kreeg boetes opgelegd van bij elkaar 774 miljoen euro en verscheidene oud-handelaren werden strafrechtelijk vervolgd. De affaire was voor toenmalig bestuursvoorzitter Piet Moerland aanleiding vervroegd op te stappen.