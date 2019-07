Rechter wil meer bewijs in zaak Oad tegen Rabo

De voormalige eigenaars van de failliet gegane reisorganisatie Oad houden zicht op een schadevergoeding van kredietverstrekker Rabobank. De rechter stelde in een door de familie Ter Haar aangespannen zaak dat er meer bewijs nodig is voor een goed oordeel en stelde een definitieve uitspraak uit.

De ondernemersfamilie Ter Haar eist een schadeloosstelling van 67 miljoen euro van de Rabobank. De voormalige eigenaren van het bedrijf uit Holten (Overijssel) stellen dat het reisimperium is omgevallen door een onterechte intrekking van de kredietfaciliteit door de bank. Het uit 1924 stammende Oad werd in 2013 failliet verklaard. Daardoor verloren circa 1600 mensen hun baan.

De rechtbank biedt nu de mogelijkheid extra bewijs in te dienen of bijvoorbeeld getuigen op te roepen. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak verdergaat.

De familie Ter Haar zegt blij te zijn met het tussenvonnis en is van plan getuigen op te trommelen. Daarbij gaat het om toenmalig commissaris van de Koningin in Overijssel en huidig minister van Defensie, Ank Bijleveld, en om de topman van de Rabobank van destijds, Jan van Nieuwenhuizen. Hij zit nu nog in de directie van de bank.