‘Samsung klaar met herontwerpen Galaxy Fold’

Samsung heeft zijn opvouwbare smartphone, de Galaxy Fold, van voren af aan opnieuw ontworpen. Dat heeft twee maanden geduurd. Het Zuid-Koreaanse bedrijf is de productie aan het afronden, maar het is niet duidelijk wanneer het toestel alsnog op de markt komt, zeggen anonieme bronnen rond Samsung tegen persbureau Bloomberg.

Samsung moest de eerste versie van de Galaxy Fold nog voor het begin van de verkoop van de markt halen. Recensenten ontdekten dat proefexemplaren scheurtjes vertoonden in het vouwscherm. Eén display hield ermee op, en toen een proefpersoon het scherm raakte met een vingernagel, ontstond blijvende schade. Samsung heeft naar verluidt de beschermlaag van het display veranderd. Ook zou het scharnier waarmee het scherm opvouwt en openklapt, iets zijn aangepast.

De Galaxy Fold moet het vlaggenschip van Samsung worden. Het toestel kost meer dan 2000 euro. In 2016 had Samsung te maken met problemen bij de lancering van de Galaxy Note 7. Samsung moest het toestel binnen een paar weken van de markt halen, omdat de batterij in brand kon vliegen.