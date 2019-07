Trump nomineert twee Fed-kandidaten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee kandidaten genomineerd voor bestuurszetels bij de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Het gaat om Judy Shelton en Christopher Waller. Beide kandidaten zouden voorstander zijn van een renteverlaging door de Fed.

Shelton was economisch adviseur van Trump tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 en staat bekend als criticus van het Fed-beleid. Waller bekleedt een topfunctie bij de Federal Reserve van St. Louis. De nominaties werden door Trump op Twitter aangekondigd. Twee eerdere kandidaten die hij had voorgedragen voor de Fed, Herman Cain en Stephen Moore, trokken zich eerder dit jaar terug vanwege weerstand binnen de Republikeinse partij.

Trump heeft geregeld fel uitgehaald naar het beleid van de Fed en centralebankpresident Jerome Powell. De president vindt dat de Fed de rente moet gaan verlagen om zo de economie te stimuleren. Er wordt op de financiële markten gespeculeerd dat de Amerikaanse centrale bank deze maand met een renteverlaging zal komen.