Wall Street begint voorzichtig aan halve dag

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag licht hoger begonnen aan een verkorte handelssessie. Donderdag blijft Wall Street helemaal gesloten vanwege Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten. Zoals gewoonlijk blijft de aandacht op de financiële markten voor een groot deel uitgaan naar de ontwikkelingen aan het handelsfront en wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport op vrijdag.

De Dow-Jonesindex stond in de openingsminuten 0,2 procent hoger op 26.840 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2979 punten, waarmee het op koers ligt om het record van een dag eerder verder aan te scherpen. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,2 procent tot 8127 punten.

Op macro-economisch gebied meldde loonstrookverwerker ADP cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. De banengroei kwam in juni lager uit dan gedacht. De gegevens van ADP lopen vooruit op het banenrapport, waarin ook de ontwikkelingen in de publieke sector worden meegenomen.

Tesla schoot uit de startblokken met een koerswinst van 6,4 procent. De fabrikant van elektrische auto’s publiceerde beter dan verwachte verkoopcijfers over het tweede kwartaal. Tesla verkocht ruim 95.000 auto’s tegen iets meer dan 40.000 een jaar eerder. Het verkooprecord had te maken met het op stoom komen van de verkopen van de Model 3.

Chipconcern Broadcom en cyberveiligheidsbedrijf Symantec staan eveneens in de schijnwerpers. Broadcom (min 3,7 procent) zou op het punt staan om Symantec (plus 15 procent) over te nemen in een deal van meer dan 15 miljard dollar.