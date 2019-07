Consumentenprijzen in juni omhoog

Consumentengoederen en -diensten waren in juni 2,7 procent duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In mei betaalde de consument 2,4 procent meer dan vorig jaar.

Dit kwam vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets, aldus het statistiekbureau. Rond feestdagen en in vakanties zijn de prijzen van deze diensten hoger. Dit jaar viel Pinksteren in juni en vorig jaar in mei. Voeding had ook een verhogend effect. Afgelopen maand waren de voedingsprijzen 4,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de grootste jaar-op-jaarstijging in meer dan 10 jaar tijd, zo weet het CBS. Groenten hadden een groot effect op deze ontwikkeling met een duidelijke prijsstijging.

De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde. De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriƫle producten, aandelen en goud veranderen van prijs.