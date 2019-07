Er is een recordaantal vacatures in de bouw. Door de lage werkloosheid en de aanhoudende productiegroei in de sector wordt het steeds moeilijker om vakmensen te vinden, meldt een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

In het eerste halfjaar van 2019 lag de productietoename met 5 procent iets lager dan een jaar geleden, toen het nog 7 procent was, zo blijkt uit het rapport in opdracht van verschillende brancheorganisaties. Volgens het EIB heeft dat echter geen invloed op het optimisme onder ondernemers in de bouw. Bijna 40 procent van de architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven verwacht dat de omzet zal toenemen.

Hoewel de arbeidsmarkt krap is, wisten ondernemers toch méér personeel aan te trekken. Voldoende om de groei te kunnen bijhouden was het niet. In het eerste kwartaal van 2018 waren er nog 50 vacatures per duizend banen, een jaar later waren dat er 59. Dit is de hoogste vacaturegraad ooit gemeten in de bouwsector.