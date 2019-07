ABN stopt met reclame op basis bankgegevens

ABN AMRO stopt voorlopig met persoonlijke aanbiedingen op basis van bankgegevens. Dat heeft de bank laten weten nadat hierover ophef was ontstaan vanwege plannen van ING in dezelfde richting. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ging zich er mee bemoeien. Die toezichthouder gaat in gesprek met de banken.

Bij ING ging het om een aankondiging dat de bank klanten gepersonaliseerde aanbiedingen zou gaan doen op basis van af- en bijschrijvingen. ABN AMRO deed dit al, aangezien dit in de ogen van de bank tot op zekere hoogte wettelijk toegestaan is.

Zo stuurde het financiële concern klanten die uit het buitenland kwamen een berichtje dat de werelddekking van hun betaalpas nog aan stond. Klanten met aflossingsvrije hypotheken kregen de tip dat ze extra konden aflossen als ze extra financiële ruimte hadden gekregen.

Maar de AP stelde eerder deze week in een brede oproep dat banken betaalgegevens van klanten niet zomaar mogen gebruiken voor reclame. ABN AMRO wil nu eerst praten met de privacywaakhond om duidelijk te krijgen hoe die oproep geïnterpreteerd moet worden, vandaar dat er voorlopig geen commerciële berichten op basis van bankgegevens meer de deur uitgaan.