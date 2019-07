Klacht tegen ING om financiering palmolie

Milieudefensie dient een klacht in tegen ING bij het Nederlandse contactpunt van de OESO, de organisatie van ontwikkelde landen. Dat bevestigde de milieuorganisatie na berichtgeving door Het Financieele Dagblad (FD).

De klacht van Milieudefensie gaat over het financieren door ING van drie palmoliebedrijven: Socfin, Noble en Wilmar. De organisatie wil dat ING de banden met deze palmoliebedrijven verbreekt en zich terugtrekt uit de industriĆ«le palmoliesector. Milieudefensie wijst erop dat ING al lang op de hoogte wordt gesteld van de misstanden in de sector. “ING weet dus tot welke schadelijke gevolgen hun investeringen leiden en is willens en wetens blijven doorgaan met het financieren van deze palmoliebedrijven.”

Met de OESO-klacht hoopt Milieudefensie de druk op ING op te voeren. Palmolie is een veelzijdige grondstof voor een reeks producten, van koekjes tot shampoo. “ING deelt de bezorgdheid over milieu- en sociale kwesties bij palmolieplantages”, liet een woordvoerder aan het FD weten. “Wij gaan de dialoog aan met onze klanten, ook die uit de palmolieketen, om ze aan te zetten tot het verbeteren van hun bedrijfsvoering. Deze visie – betrokkenheid in plaats van uitsluiting van palmolie – wordt ook gedeeld door organisaties zoals het Wereld Natuur Fonds en de IUCN. Als de dialoog niet leidt tot verbeteringen, kunnen we uiteindelijk besluiten om onze relatie te beĆ«indigen”, aldus de bank.