Deutsche Bank schrapt 18.000 banen tot 2022

Deutsche Bank schrapt tot 2022 zo’n 18.000 arbeidsplaatsen tot 74.000 als onderdeel van een omvangrijke reorganisatie van de bank. Dit liet de bank zondag weten.

Een uitgebreide bedrijfsherstructurering brengt Deutsche Bank in het tweede kwartaal in de rode cijfers. Inclusief de lasten van de herstructurering verwacht de grootste bank van Duitsland een verlies van ongeveer 500 miljoen euro vóór belastingen en 2,8 miljard euro na belastingen in de periode van april tot eind juni, volgens de gegevens van zondag.