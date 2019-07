Meer passagiers KLM ondanks krapte Schiphol

KLM heeft in juni meer passagiers verwelkomd aan boord van zijn vliegtuigen. De maatschappij dankte de groei met name aan het gegeven dat vliegtuigen in doorsnee voller zaten en in mindere mate aan capaciteitsgroei. KLM-baas Pieter Elbers benadrukte andermaal dat op Schiphol al anderhalf jaar nauwelijks ruimte is voor groei.

KLM verwelkomde in juni 3,1 miljoen reizigers. Dat betekende een plus van 4,7 procent in vergelijking met juni 2018. Vliegtuigen van KLM zaten in doorsnee voor 91,7 procent vol. Daarmee steeg de bezettingsgraad in vergelijking met een jaar eerder met 1,3 procentpunt. Vooral op vluchten binnen Europa en naar Noord-Afrika was sprake van meer passagiers.

Bij zustermaatschappij Air France stapten bijna 4,8 miljoen passagiers in, een stijging met 0,7 procent vergeleken met vorig jaar. Prijsvechter Transavia liet een passagiersgroei van 9 procent tot 1,7 miljoen reizigers zien. Al met al verwelkomde Air France-KLM in juni 9,7 miljoen reizigers aan boord bij vliegtuigen van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie, een toename van 3,4 procent op jaarbasis.

Bij het vrachtvervoer van Air France-KLM ging de vraag met 3,6 procent omlaag, met een bezettingsgraad van 56,9 procent. Bij KLM was sprake van 2,7 procent minder vracht. Daarbij daalde de capaciteit met 0,6 procent.