Fed kijkt scherp naar crypto-plannen Facebook

De koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, de Federal Reserve, kijkt met een scherpe blik naar de ontwikkeling van een eigen cryptomunt door techreus Facebook, de libra. Fed-preses Jerome Powell zei woensdag dat er de nodige zorgen leven bij de bankenkoepel en dat een speciale werkgroep in het leven is geroepen vanwege de ‘crypto-plannen’.

Powell zei woensdag tegen Congresleden in Washington dat de libra onder meer ernstige zorgen oproept op het gebied van privacy, witwassen van geld, consumentenbescherming en financiƫle stabiliteit. Die zorgen moeten volgens het centralebankhoofd grondig geadresseerd zijn, alvorens verder te gaan.

Powell sprak een paar maanden voor de aankondiging van Facebook met vertegenwoordigers van het techbedrijf. De goedkeuring van de munt heeft volgens hem geen haast. Eerder zetten ook Chinese en Europese toezichthouders vraagtekens bij de plannen van Facebook.