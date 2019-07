Japanse beurs sluit licht lager

De aandelenbeurs in Japan is woensdag licht lager gesloten. Beleggers hielden hun kruit droog en keken vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal geven. De markten hopen dat Powell een hint zal geven over een eventuele renteverlaging later deze maand.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde 0,2 procent in de min op 21.533,48 punten. Chiba Bank klom 3,8 procent. De Japanse bank overweegt samen te werken met Bank of Yokohama. Concordia Financial Group, het moederbedrijf van Bank of Yokohama, steeg 1,2 procent. Yoshinoya Holdings maakte een koerssprong van 8,8 procent. De Japanse fastfoodketen wist afgelopen kwartaal weer winst te boeken na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

De andere Aziatische beurzen lieten overwegend kleine winsten zien, na een hervatting van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Er waren telefonische gesprekken tussen de Amerikaanse minister van Financiƫn Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer met de Chinese vicepremier Liu He en handelsminister Zhong Shan.

De Hang Seng-index in Hongkong dikte 0,4 procent aan. De Kospi in Seoul won 0,6 procent, onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix (plus 4,3 procent). In Australiƫ eindigde de All Ordinaries 0,3 procent hoger. De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager. Op macro-economisch vlak bleek dat de prijzen die Chinese producenten voor hun producten rekenen in juni zijn gestagneerd ten opzichte van een maand eerder.