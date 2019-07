Britse frisdranktaks geeft fabrikant optater

De Britse frisdrankfabrikant A.G. Barr voorziet een flinke winstdaling door de invoering van de frisdranktaks in het Verenigd Koninkrijk. Het effect van de heffing op suikerhoudende drankjes op de verkopen van het bedrijf was een stuk groter dan voorzien.

De verkopen in de eerste helft van het jaar zakten met 10 procent tot 123 miljoen pond, omgerekend 136 miljoen euro. De bottelaar van in Engeland populaire drankjes als Rubicon en Rockstar rekent erop dat de winst dit jaar tot 20 procent lager uitpakt dan een jaar eerder.

Het Verenigd Koninkrijk voerde in 2018 een heffing in op frisdrank, afhankelijk van hoeveel suiker de drankjes bevatten. De energiedrank Rockstar en de frisdrank met tropische fruitsmaken Rubicon bevatten veel suiker. Volgens A.G. Barr stapten veel consumenten over naar goedkopere drankjes. Het bedrijf liet weten eerdere prijsverlagingen terug te draaien.