Wall Street lager na cijfers grote banken

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen geopend, nadat maandag op de valreep nieuwe records waren behaald op Wall Street. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de kwartaalresultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Wells Fargo.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 27.334 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 3011 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor ook 0,1 procent, op 8248 punten.

JPMorgan Chase leverde in de eerste handelsminuten 0,6 procent aan beurswaarde in. De grootste bank van de Verenigde Staten gemeten naar bezittingen boekte in het tweede kwartaal een recordwinst, maar liet zich voorzichtiger uit over de rente-inkomsten dit jaar.

Goldman Sachs steeg juist 1,1 procent. De zakenbank boekte beter dan verwachte resultaten en verhoogt het dividend. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, verhoogde de winst en gaat meer dividend uitkeren, maar werd desondanks 0,6 procent lager gezet. Maandag trapte Citigroup al het cijferseizoen op Wall Street af. De resultaten van de bank werden lauw ontvangen. Deze week melden branchegenoten Morgan Stanley en Bank of America eveneens kwartaalprestaties.

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) moest een verlies slikken van 1,9 procent, ondanks een verhoging van de omzetverwachtingen voor het gehele jaar en een hoger dan verwachte kwartaalwinst.