‘AB InBev bekijkt plan B na mislukte notering’

Brouwersconcern AB InBev overweegt naar verluidt onderdelen in Australië, Midden-Amerika en Zuid-Korea te verkopen na de mislukte notering van zijn activiteiten in Azië. Volgens bronnen van The Wall Street Journal zou de biergigant streven naar een opbrengst van ten minste 10 miljard dollar.

’s Werelds grootste bierbrouwer blies onlangs een geplande beursgang van zijn Aziatische divisie aan de beurs van Hongkong af. Eerder gingen al geruchten dat de aanstaande notering van Budweiser Brewing Company (BBC) niet soepel liep. Er zouden moeilijkheden zijn met de beprijzing vanwege een zwakke vraag naar de aandelen.

Een miljardenopbrengst kan AB InBev niettemin goed gebruiken. Door aankopen van honderden merken in tientallen landen heeft het concern een schuld van meer dan 100 miljard dollar opgebouwd. AB InBev is in Nederland onder meer bekend van merken als Jupiler, Leffe, Dommelsch, Hertog Jan en Corona.