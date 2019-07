De Zweedse autofabrikant Volvo haalt over de hele wereld ruim 500.000 auto’s terug naar de garage. Een kunststof motoronderdeel kan smelten, wat in het ergste geval kan leiden tot brand in de motor.

Dat is ook al een paar keer gebeurd, zei een woordvoerder van Volvo op de Zweedse tv-zender SVT, maar tot ongelukken of letsel heeft dit niet geleid.

Het gaat om Volvo’s met viercilinder dieselmotoren die vanaf 2014 de fabriek hebben verlaten, onder meer de V40, V60, V70, S80, XC60 en XC90.