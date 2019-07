IEA: situatie Iran geen reden tot zorg

De situatie rond Iran is geen reden tot zorg over de toevoer van olie. Dat laat het Internationaal Energie Agentschap (IEA) weten in een reactie op de onderschepping van een Britse olietanker door Iran in de Straat van Hormuz.

Consumenten hoeven zich volgens het IEA niet ongerust te maken over gebrekkige olietoevoer en dus onder meer over stijgende prijzen aan de pomp. De wereldwijde olieproductie was hoger dan de vraag in de eerste helft van dit jaar, waardoor de voorraden in die periode met 900.000 vaten ruwe olie per dag zijn aangevuld. De reserves bedragen nu 2,9 miljard vaten.

De IEA zegt de situatie in de Straat van Hormuz nauwlettend in de gaten te houden. Het recht op vrij vervoer van energiehouders is van groot belang voor de wereldeconomie. De Straat van Hormuz ten zuiden van Iran is een vitale doorvoerroute voor olietankers. Ongeveer 20 procent van de olietoevoer ter wereld passeert de verbinding tussen de Perzische Golf en de Gold van Oman.