Nikkei zet stijging voort

De Japanse effectenbeurs is donderdag opnieuw hoger gesloten. Beleggers trokken zich op aan de nieuwe recordstanden op Wall Street en verwerkten een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,2 procent in de plus op 21.756,55 punten. Chiptester Advantest maakte een koerssprong van ruim 20 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. SoftBank steeg 1,8 procent. Het Japanse telecomconcern investeert naar verluidt 40 miljard dollar in zijn technologiefonds Vision Fund.

Elektronicaconcern Canon werd negatiever over zijn winstverwachting voor het gehele boekjaar en zakte 2,8 procent. Nissan daalde 2,1 procent. De autofabrikant bevestigde dat zijn winstgevendheid in het afgelopen kwartaal stevig is gedaald.

De Chinese beurzen gingen licht vooruit. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent hoger en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De Australische All Ordinaries sloot met een winst van 0,5 procent. De Kospi in Seoul bleef achter met een min van 0,5 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix klom 1,7 procent na publicatie van de kwartaalcijfers.