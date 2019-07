Koffie en kattenvoer stuwen omzet Nestlé

Consumentengoederenmaker Nestlé heeft in het eerste halfjaar een hogere omzet in de boeken gezet. Met name diervoeding van Purina en koffie van de merken Nespresso en Nescafé groeiden daarbij harder dan gemiddeld. Ook de kant-en-klare koffies die Nestlé onder de merknaam Starbucks op de markt brengt, vonden gretig aftrek. Die gaat Nestlé dan ook in meer landen verkopen.

De omzetgroei op eigen kracht bedroeg in de eerste zes maanden 3,6 procent. Daardoor kwamen de verkopen van Nestlé uit op 45,5 miljard Zwitserse frank, ongeveer 41,2 miljard euro. Een jaar eerder kwam de omzet nog uit op 43,9 miljard frank.

De nettowinst daalde wel flink tot 5 miljard frank, een min van 14,6 procent. Vorig jaar kon Nestlé in de eerste jaarhelft nog de winst van de verkoop van de Amerikaanse snoeptak in de boeken zetten. Nestlé herhaalde zijn verwachtingen voor heel 2019.