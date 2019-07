Renault negatiever over automarkt

Renault verwacht dat wereldwijd de automarkt nog harder krimpt dan aanvankelijk werd aangenomen. De Franse autofabrikant stelt daarom zijn eigen vooruitzichten omtrent de verkopen naar beneden bij.

Het aantal verkochte personenauto’s en kleine bedrijfsauto’s neemt dit jaar wereldwijd met 3 procent af, verwacht Renault. Eerder werd nog gerekend op een krimp van 1,6 procent. Renault denkt daarom dat de eigen opbrengsten op hetzelfde niveau als vorig jaar liggen, terwijl het concern eerder nog uitging van omzetgroei.

Renault sloot de eerste zes maanden af met een omzet van een kleine 28,1 miljard euro, een daling van 6,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het concern verkocht vooral minder auto’s in Turkije, Frankrijk en Argentinië. Ook de verkopen aan partnerbedrijven daalden, mede doordat activiteiten in Iran sinds augustus vorig jaar zijn stilgelegd.

Dat de automarkt door de afkoelende wereldeconomie en handelsspanningen een tandje terugschakelt, voelen meer autoconcerns. Zo kondigde Nissan een grootscheepse reorganisatie aan waarbij 12.500 banen verloren gaan, nadat de winst het eerste halfjaar was gekelderd. Ook samenwerkingspartner Renault voelt dit in de resultaten, aangezien het een belang van 43 procent in de Japanse autofabrikant heeft.

Onder de streep hield Renault iets meer dan 1 miljard euro over. Dat is bijna een halvering ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar. Topman Thierry Bolloré vindt dat Renault op koers is gebleven in zwaarder dan verwachte marktomstandigheden. Het concern handhaaft dan ook zijn ambities op vlak van winstmarges.