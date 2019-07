Hacker steelt data 106 miljoen bankklanten

De Amerikaanse inlichtingendienst FBI heeft een vrouw uit de Amerikaanse stad Seattle gearresteerd die ervan verdacht wordt de persoonsgegevens van 100 miljoen Amerikaanse en 6 miljoen Canadese klanten te hebben gestolen van het Amerikaanse bedrijf Capital One. Dat is een bankbedrijf dat gespecialiseerd is in leningen, creditcards en spaarproducten.

De elektronische inbraken zijn tussen 12 maart en 17 juli gepleegd. De verdachte werd maandag gearresteerd. Capital One heeft gezegd dat de hacker geen creditcardgegevens heeft bemachtigd. Wel zijn 140.000 BSN-nummers van klanten en 80.000 bankrekeningnummers ingezien.

Capital One-baas Richard Fairbank heeft namens het bedrijf excuses aangeboden aan de klanten voor de inbraak. De verdachte kan een maximum-celstraf van vijf jaar en een geldboete van een kwart miljoen dollar krijgen.