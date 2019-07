Nikkei hoger na BoJ-besluit

De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met een kleine winst gesloten. De beurshandel stond in het teken van het besluit van de Bank of Japan (BoJ), die het zeer ruime monetaire beleid onveranderd liet. De centrale bank verklaarde bovendien niet te zullen aarzelen om extra versoepelingsmaatregelen te nemen als de inflatiedoelstelling verder uit het zicht raakt.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,4 procent hoger de dag uit op 21.709,31 punten. Een sterker dan verwachte daling van de Japanse industriƫle productie in juni had weinig impact op de handel. De maker van chipapparatuur Screen Holdings dikte 3,5 procent aan, ondanks een verlaging van de winstverwachting voor het lopende boekjaar. Robotmaker Fanuc steeg 3,1 procent na beter dan verwachte kwartaalresultaten. De fabrikant van bouwmachines Komatsu, die ook met cijfers kwam, won 0,2 procent.

De Chinese beurzen wonnen terrein in afwachting van de uitkomsten van de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China, die deze week in Shanghai worden gehouden. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus en de beursgraadmeter in Shanghai kreeg er 0,4 procent bij. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent. De All Ordinaries in Sydney eindigde met een winst van 0,4 procent.