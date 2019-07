Tesla bereikt belastingakkoord met China

Automaker Tesla zal op termijn jaarlijks 2,2 miljard yuan, omgerekend circa 291 miljoen euro, aan belastingen overmaken naar de Chinese overheid. De deal is onderdeel van de overeenkomst over een te bouwen autofabriek van Tesla nabij Shanghai.

De Tesla-fabriek in China, die eind dit jaar operationeel wordt, is de eerste overzeese productielocatie voor de maker van elektrische auto’s. Door auto’s in China te gaan maken wil Tesla onder meer importheffingen omzeilen en de prijzen in de grootste automarkt ter wereld laag houden. Op termijn moeten er jaarlijks 1 miljoen voertuigen van de band rollen.

Mogelijk opent Tesla later meer fabrieken in China. Uiteindelijk wil Tesla op ieder continent fabrieken openen.