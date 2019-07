Trump uit forse kritiek op China

President Donald Trump heeft forse kritiek geuit op de opstelling van China in het handelsoverleg met de Verenigde Staten. Volgens Trump is het pure onwil dat de Chinezen blijven weigeren om Amerikaanse landbouwmachines te kopen. Ook zou China de VS “afzetten”.

De president kwam eerst met harde taal op Twitter. Later sprak hij kort met journalisten. Trump stelde toen dat China bereid is tot bepaalde concessies, maar dat hij nog twijfelt of hij die concessies wel zal accepteren. Hierbij onderstreepte de Amerikaanse leider dat het laatste woord in het handelsoverleg aan hem is, en niet aan de Chinezen.

De opmerkingen van Trump kwamen op een kritiek moment. In China is juist weer op hoog niveau overleg gevoerd tussen de twee partijen. Op de financiƫle markten werd daarom geschrokken gereageerd. Zowel in Europa als in de VS gingen de beursgraadmeters dinsdagmiddag omlaag.

Overigens stelde Trump vrijdag al dat een handelsdeal nog wel even kan gaan duren. Hij houdt er zelfs rekening mee dat China pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 een handtekening wil zetten, omdat Peking liever een deal met een Democraat zou willen sluiten.