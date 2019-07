Turkse vervoerder wil shoppen in Nederland

Het Turkse logistiek bedrijf Netlog wil op termijn een Nederlands bedrijf overnemen en heeft daar ettelijke miljoenen voor over. Ook in Engeland, België, Duitsland, Polen en in eigen land wil de grootste vervoerder van Turkije door overnames groeien. Binnen twee jaar wil Netlog in ons land zijn slag slaan.

Het concern wil in totaal zeven overnames doen en denkt aan een overnamebedrag van in totaal 350 miljoen euro. De overnames, die goeddeels met leningen zullen worden gefinancierd, moeten leiden tot verdubbeling van de omzet tot ongeveer 1,7 miljard euro.

Volgens vicevoorzitter Gökalp Çak verwacht Netlog binnen twee maanden al de overname van een groot Pools logistiek bedrijf rond te krijgen.

Netlog werd in 2004 opgericht en maakt een snelle groei door. Het Turkse bedrijf heeft inmiddels 32 dochterbedrijven en voert veertien merken.