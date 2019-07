‘Lonen stijgen het hardst sinds crisis’

De lonen van werknemers lopen momenteel het hardst op sinds de financiële crisis in 2008. Dat valt op te maken uit de cijfers van de werkgeversvereniging AWVN op basis van de recent afgesloten cao’s. Werkgevers verwachten dat deze trend de komende tijd nog aanhoudt.

In de cao’s die deze maand zijn afgesloten, stijgen de lonen gemiddeld met 3,13 procent, het hoogste niveau sinds 2008. Woordvoerder van AWVN Jannes van der Velde verwacht dat de loonstijgingen voorlopig op het huidige niveau blijven. De wat zwakkere economische situatie in Nederland heeft volgens hem pas over één tot anderhalf jaar effect. “Er zit een behoorlijk aantal maanden tussen voordat we lagere loonafspraken zien.” Hij verwijst naar de loonstijgingen tijdens de crisis die omhoog liepen tot november 2008 en pas structureel daalden tegen het eind van 2009.

De lonen stijgen het hardst bij de overheid, de zorg, de chemie, de voedingsindustrie en de metaalsector. Werknemers in de landbouw gaan er in doorsnee het minst op vooruit.