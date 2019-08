Autobranche dringt aan op aanpassing bpm

De autobranche roept het kabinet andermaal op de aanschafbelasting op auto’s en motoren aan te passen. Door strengere emissietests valt die heffing voor veel auto’s hoger uit, stellen brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. De autoverkopen zijn daardoor in de voorbije zeven maanden met ruim een tiende gedaald.

De aanschafbelasting (bpm) wordt per model bepaald aan de hand van de uitstootwaarden. Die vallen door de nieuwe testmethode WLTP, die vorig jaar september verplicht is, vaak hoger uit. De tabellen voor de bpm zijn daar echter nog niet op aangepast met fors hogere aanschafprijzen tot gevolg, aldus BOVAG en RAI Vereniging.

Al met al werden van januari tot en met juli 259.662 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, een daling van 10,2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die teruggang is in alle categorie├źn terug te zien, van kleine stadsauto’s tot terreinwagens. De drie populairste merken in juli waren Volkswagen, Opel en Ford.