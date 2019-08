‘Biertje in café duurder door nieuwe wet’

De prijs van een drankje in een café loopt volgend jaar waarschijnlijk extra op. Dat is het gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, voorspelt ABN AMRO. Die wet heeft als doel vaste contracten aantrekkelijker te maken. In sectoren met veel flexibele contracten, zoals de horeca, betekent dat dat de kosten omhooggaan. De branche berekent die extra kosten vermoedelijk door aan de klanten.

Sowieso stijgen de arbeidskosten in de horeca al vanwege het tekort aan geschikt personeel. Inmiddels zegt bijna een derde van de horecabedrijven moeite te hebben met het vinden van bijvoorbeeld koks of bedienend personeel.

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) denkt dat de personeelskosten een groter deel van alle kosten van de horecabranche gaan vormen. Nu zijn de personeelskosten ongeveer 30 procent van de totale kosten. Dat wordt enkele procentpunten hoger.

Overigens zijn dit jaar de prijzen in de horeca ook al flink omhoog gegaan. Dat was grotendeels te wijten aan de verhoging van het lage btw-tarief. Volgens ABN AMRO zijn die hogere prijzen de oorzaak dat de sector nauwelijks is gegroeid in het eerste kwartaal. De economen van de bank denken wel dat de horeca zich in de rest van het jaar herstelt.