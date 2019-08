Donutketen Dunkin’ boert goed met caffè latte

Dunkin’ Brands heeft goed geboerd met zijn koffiedrankjes. De bezoekers van de donutketen kochten in het afgelopen kwartaal vooral veel caffè latte’s. Volgens financieel directeur Kate Jaspon is dat bewijs dat de huidige strategie met focus op premium-drankjes zijn vruchten afwerpt.

Het bedrijf investeerde vorig jaar in duurdere koffieapparaten en gaf zijn personeel een speciale training. In het afgelopen kwartaal breidde Dunkin’ zijn koffieselectie in de Verenigde Staten uit met drie nieuwe latte-smaken: “blueberry crisp” en varianten met karamel en mokka. De categorie koffiedrankjes groeide het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 40 procent. De totale opbrengsten dikten aan met een kleine 3 procent tot 359 miljoen dollar.

Dunkin’ kreeg er in de drie maanden sinds april 109 nieuwe vestigingen bij. Dat waren zowel de donutvestigingen als de vestigingen van ijsketen Baskin-Robbins die ook bij het Amerikaanse bedrijf hoort. Dunkin’ is in Nederland aanwezig met achttien vestigingen. Baskin-Robbins opende vorig jaar zijn eerste ijssalon in ons land.