Kleine plussen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag bij opening dicht bij huis gebleven. Een dag eerder waren er nog flinke verliezen geleden nadat Federal Reserve-president Jerome Powell had gezegd dat de renteverlaging niet automatisch door verdere verlagingen wordt gevolgd. Beleggers verwerken opnieuw een golf aan bedrijfsresultaten, waaronder die van grote bedrijven als Verizon, Kellogg en General Motors.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent hoger op 26.898 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 2987 punten en techbeurs Nasdaq werd 0,6 procent hoger gezet op 8222 punten.

Telecomgigant Verizon Communications won 1 procent na het behalen van een licht lagere omzet. Het aantal klanten voor mobiele telefonie nam wel sterker toe door kenners werd verwacht.

Voedingsmiddelengigant Kellogg (plus 6,1 procent) overtrof de omzetverwachtingen, dankzij de toegenomen vraag naar snacks in Noord-Amerika. Chipconcern Qualcomm stond op een verlies van 5,3 procent na een teleurstellende prognose voor het lopende kwartaal.

Autoconcern General Motors (plus 2,7 procent) hield de kwartaalwinst op peil. Daarbij werd het bedrijf geholpen door verkopen van relatief lucratieve pick-uptrucks en sportieve terreinwagens in de VS.