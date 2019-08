Topman HSBC snel weg

John Flint vertrekt na minder dan twee jaar als topman van de Britse bank HSBC. Dat werd maandag bekendgemaakt. Voorlopig neemt Noel Quinn zijn taken waar.

De 51-jarige Flint werkt sinds 1989 bij HSBC en was sinds februari 2018 de hoogste baas. De 57-jarige Quinn is momenteel hoofd van de divisie Global Commercial Banking.

De verrassende stap komt op een moment dat HSBC het lastig heeft, met een dalende aandelenkoers. Ook heeft het financiƫle concern net zoals concurrenten onder meer last van de lage rentes en internationale handelsspanningen.

HSBC opende ook de boeken over de eerste helft van het jaar. Het zag de winst voor belasting met bijna 16 procent aandikken tot 12,4 miljard dollar. De omzet kwam bijna 8 procent hoger uit op 29,3 miljard dollar. Verder gaat de bank voor 1 miljard dollar aandelen inkopen. HSBC heeft zijn hoofdkantoor in Londen maar doet een groot deel van zijn zaken in Aziƫ.