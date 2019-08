Verkoopgolf op beurzen houdt aan

De Europese beurzen gingen maandag opnieuw hard omlaag. De verkoopgolf die vrijdag werd ingezet door de opgelaaide handelsvrees bleef de markten overspoelen. Beleggers deden hun aandelen van de hand en gingen op zoek naar veiligere beleggingen als staatsobligaties en goud.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde tegen het middaguur 1,8 procent in het rood op 544,54 punten. Vrijdag kelderde de hoofdindex al 3,2 procent. De MidKap raakte 1,6 procent kwijt tot 808,80 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 2 procent in.

Aan het handelsfront heeft China maandag tegenmaatregelen genomen na het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importtarieven te heffen op goederen uit het land. Peking stond toe dat de Chinese yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

De Europese staalbedrijven en chipbedrijven die zwaar hebben te lijden onder de internationale handelsspanningen gingen opnieuw in de uitverkoop. In Londen zakten de mijnbouwers Anglo American en Antofagasta tot 3,9 procent. Staalconcern ThyssenKrupp daalde 3,3 procent in Frankfurt. De chipmakers Dialog Semiconductors en STMicroelectronics verloren 1,6 en 3,5 procent.

Op het Damrak daalden chipmachinemaker ASML en chiptoeleverancier Besi ruim 2 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam verloor 2,4 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Het effectenhuis werd ook negatiever over staalmaker ArcelorMittal, die 4,1 procent verloor in de AEX. Speciaalchemiebedrijf DSM kampte met een adviesverlaging door ABN AMRO en was de grootste daler met een min van 4,5 procent.

Takeaway.com won 0,9 procent. Het maaltijdbestelbedrijf en zijn branchegenoot Just Eat (min 0,6 procent) zijn het definitief eens geworden over een fusie. Postbezorger PostNL (plus 6,3 procent) en apotheekbedrijf Fagron (plus 4,3 procent) waren uitblinkers na goed ontvangen handelsupdates.

De euro was 1,1146 dollar waard, tegen 1,1111 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 55,28 dollar. De prijs van Brentolie daalde ook 0,7 procent tot 61,46 dollar per vat.