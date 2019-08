AEX houdt verlies beperkt

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag licht lager geopend. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien na de zware koersdalingen in de afgelopen twee handelsdagen. Het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleef boven de markt hangen. Beleggers wisten echter moed te putten uit het bericht dat China zijn munt niet verder in waarde liet zakken, nadat Peking door Washington werd beschuldigd van valutamanipulatie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de min op 540,47 punten. De Amsterdamse hoofdindex raakte in de afgelopen twee handelsdagen ruim 5 procent kwijt. De MidKap won 0,2 procent tot 811,62 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. Londen verloor 0,2 procent.

Takeaway.com won 0,7 procent bij de hoofdfondsen. De Telegraaf meldde dat investeerder Aberdeen Standard Investments zich verzet tegen de fusie van de maaltijdbestelbedrijven Takeaway.com en Just Eat. Volgens de krant is Aberdeen, met een belang van 5 procent in Just Eat, de eerste grote aandeelhouder die zich publiekelijk tegen de miljardendeal heeft gekeerd.