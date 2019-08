Miljardendeal voor Japanse bierbrouwer

De Japanse dranken- en voedselproducent Kirin heeft een belang genomen in cosmeticamerk Fancl. Kirin, dat vooral bekend is van het gelijknamige biermerk, betaalt 129,3 miljard yen voor ongeveer 30 procent van het Japanse Fancl. Omgerekend is dat een kleine 1,1 miljard euro.

Kirin is de laatste tijd steeds verder aan het uitbreiden in de cosmetica- en verzorgingsproductenbranche. De omzet van de onderneming steeg in het eerste halfjaar met 1,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder en kwam uit op 930 miljard yen.

Mede door gemaakte kosten voor de verkoop van Lion Dairy & Drinks kwam het bedrijf onder de streep op een kleine winst van 4,5 miljard yen waar vorig jaar nog een winst van 106,5 miljard yen werd geboekt. Zonder de winsten uit minderheidsdeelnemingen werd zelfs een verlies in de boeken gezet.

Kirin stelde ook zijn omzet- en winstverwachtingen naar beneden bij. De omzet volgens de laatste schatting uit op net geen 2 biljoen yen, 1,8 procent lager dan het bedrijf eerder verwachtte. De winst raamt Kirin nu op 76 miljard yen, waar het bedrijf eerder nog uitging van 81,9 miljard yen.