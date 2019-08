Beurzen vinden weg omhoog

De Europese beurzen wisten woensdag de weg omhoog te vinden, na de recente zware koersverliezen. Beleggers schoven de zorgen over het opgelaaide handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China even aan de kant. De aandacht verschoof daarbij naar de bedrijfsresultaten. Op het Damrak werden ABN AMRO en Corbion afgestraft gezet na tegenvallende kwartaalupdates.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent hoger op 542,93 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 816,10 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent.

ABN AMRO (min 3,4 procent) voerde de dalers aan in de AEX. De bank boekte in het tweede kwartaal iets meer winst. Wel moest de instelling een grote voorziening nemen om al zijn particuliere klanten door te lichten in verband met de strijd tegen witwassen. Analisten van KBC Securities vrezen dat de bank daarvoor een boete zal krijgen en verlaagden het advies naar verkopen.

Ahold Delhaize, dat ook met cijfers kwam, volgde met een min van 1,5 procent. Het supermarktconcern had in het tweede kwartaal last van stakingen in de VS. Biotechnoloog Galapagos ging aan kop bij de hoofdfondsen met een plus van 3,1 procent.

In de MidKap zakte Corbion 3,1 procent. Het speciaalchemiebedrijf is minder positief over de omzetgroei die het op eigen kracht verwacht te realiseren. Accell steeg 6,1 procent bij de kleinere bedrijven. Beleggers reageerden opgelucht op de verkoop van de verlieslatende Amerikaanse activiteiten van het fietsenbedrijf.

In Frankfurt verloor Commerzbank 4,6 procent. De Duitse bank waarschuwde dat het moeilijker wordt om zijn doelstelling van een winstverhoging dit jaar te halen. Het Duitse fintechbedrijf Wirecard zakte 1 procent, ondanks een verhoging van de winstverwachting. Herverzekeraar Munich Re zag de kwartaalwinst stevig groeien en won 1,4 procent. UniCredit daalde 4 procent in Milaan. De Italiaanse bank verlaagde zijn omzetdoelstelling voor dit jaar.

De euro was 1,1182 dollar waard, tegen 1,1198 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 53,44 dollar. Brentolie zakte 0,4 procent in prijs tot 58,72 dollar per vat.