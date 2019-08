Nikkei licht lager door duurdere yen

De Japanse aandelenbeurs is woensdag licht lager gesloten. Beleggers bleven voorzichtig na de onrust in de afgelopen dagen die werd veroorzaakt door de opgelaaide handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China. Het voorzichtige herstel op Wall Street zorgde daarbij voor enige opluchting. Ook elders in de Aziatische regio bleven de koersuitslagen beperkt.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,3 procent in de min op 20.516,56 punten. De belangrijke Japanse exportbedrijven hadden last van de duurdere Japanse yen, die rond het hoogste niveau in zeven maanden bleef hangen. De Japanse munt wordt in onrustige tijden als een veilige haven gezien. Automaker Honda en robotmaker Fanuc, die veel omzet halen uit het buitenland, verloren 0,9 en 1,6 procent.

De Japanse bierbrouwer Kirin zakte 5 procent na een verlies in de eerste jaarhelft. Chiptoeleverancier Sumco zag de winst in de eerste helft van het jaar dalen en kelderde ruim 9 procent.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,9 procent. De Chinese centrale bank stelde de spilkoers van de yuan vast op net iets onder de 7 dollar. Dat was iets zwakker dan verwacht. Washington beschuldigde China eerder deze week van valutamanipulatie, nadat het land de waarde van munt voor het eerst sinds 2008 tot onder de 7 dollar liet zakken.

De Kospi in Seoul leverde 0,3 procent in. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water met een plus van 0,7 procent. In Nieuw-Zeeland verraste de centrale bank de markt met een groter dan verwachte renteverlaging van 50 basispunten tot 1 procent in een poging om de economie aan te jagen.